Jeffrey: ABD İdlib için Türkiye'ye mühimmat sağlayamaya hazır

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye İdlib için Türkiye'ye mühimmat sağlamak istediklerini söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise, Türkiye'nin hava savunma sistemi talebinin incelendiğini açıkladı.

"GÖÇMENLER İDLİB'DE KALMALI"

James Jeffrey, "Göçmenlerin İdlib'de kalması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Trump'ın Özel Suriye Temsilcisi olan Jeffrey, bir diğer ABD'li isim Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile dün Türkiye'ye gelmişti. Ankara'da temaslarda bulunan iki önemli isim bugün Hatay'ın Reyhanlı bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Esad rejiminin saldırılarından kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi almak üzere Hatay'a gelen ABD heyetinde, Craft ve Jeffrey'nin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de yer aldı.

Heyet, BM'nin yardımların dağıtımı için kullandığı lojistik merkezinden sonra Cilvegözü sınır kapısına geldi. Beyaz Baretliler adıyla bilinen Sivil Savunma ekipleri üyesi birkaç kişiyle görüşen ABD heyeti, daha sonra sınırın Suriye tarafındaki Bab El Hava sınır kapısına ilerledi.