J.D Salinger'ın nesini 1 milyon dolara internette satılığa çıkarmıştır?
J.D Salinger'ın nesini 1 milyon dolara internette satılığa çıkarmıştır? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
J.D Salinger'ın nesini 1 milyon dolara internette satılığa çıkarmıştır? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 20 Nisan Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
J.D SALİNGER'IN NESİNİ 1 MİLYON DOLARA İNTERNETTE SATILIĞA ÇIKARMIŞTIR?
A: Şezlongunu
B: Sallanan koltuğunu
C: Klozetini
D: Tekerlekli sandalyesini
Doğru cevap: C Klozetini