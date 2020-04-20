J.D Salinger'ın nesini 1 milyon dolara internette satılığa çıkarmıştır? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 20 Nisan Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



J.D SALİNGER'IN NESİNİ 1 MİLYON DOLARA İNTERNETTE SATILIĞA ÇIKARMIŞTIR?



A: Şezlongunu

B: Sallanan koltuğunu

C: Klozetini

D: Tekerlekli sandalyesini

Doğru cevap: C Klozetini