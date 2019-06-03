  • $5,881
  • 6,5711
  • 248.601
  • 89.972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Haziran 2019 Pazartesi 11:18 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:18

Jandarmaya ait 'drone'u taşlayan defineci yakalandı

Jandarmaya ait 'drone'u taşlayan defineci yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yaptığı sırada kendisini görüntüleyen jandarmaya ait "drone"u taşlayan kişi yakalandı.

Gelişen teknoloji ile hizmet veren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yurtbaşı beldesi kırsalında drone ile havadan arazi taraması gerçekleştirildi.

Elazığ'da kontrollerde bir kişinin arazide kaçak kazı yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakından görüntülemek için drone kullandı.

Bu esnada kazı yapan şüpheli kendisine yaklaştığını fark ettiği drone'a taş attı.

Daha sonra drone'un uzaklaştığını gören şüpheli çukur kazmaya devam etti.

O anlar drone'un kamerasınca kaydedildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Olay yerinin uzak olmasından dolayı o gün yakalanamayan şüphelinin kimliği kameraya yansıyan görüntülerden tespit edildi.

Şüpheli A.A, takip sonucu başka bir alanda kaçak kazı yaparken, bulunduğu çukur içinde suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

(AA)

İstanbul Havalimanı’nda 10 Milyonuncu Yolcuya Sürpriz Karşılama

Haydi Tatil Başlasın!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci el otomobil satışı yapan esnaf bayram satışından memnun

LGS soruları cevapları açıklandı! 2019 LGS sayısal sözel soruları ve cevap anahtarı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.