Jandarmadan uyuşturucu şebekesine darbe: 8 gözaltı

Operasyonda 29 kilogram Scunk maddesi, 36 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Her sevkiyat için ayrı araba kullanan şebekeye operasyon anıda kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinde Kafeterya işleten V.Y. liderliğindeki şahısların yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı bulunan kafeterya müşterilerine, çeşitli iletişim yollarını kullanarak pazarladıkları bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan V.Y.nin bağlantılı olduğu şahıslar, kullandığı mekanlar ve araçlar tek tek belirlendi.

HER SEVKİYAT İÇİN AYRI ARABA KULLANDILAR



Jandarma ekipleri, V.Y. liderliğindeki örgüt üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depoyu ve yakalanmamak için her sevkiyatta kullandıkları farklı araçları yakın takibe aldı. Uyuşturucu maddenin zula tabir edilen yerden yine farklı bir araç ile bir araç ile taşındığının belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

36 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ



Jandarma ekipleri şüphelilerin kullandığı araç bagajındaki valizde ve zula olarak kullandığı evde yaptıkları detaylı aramalarda, 29 kilo Scunk maddesi, 36 bin uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile 2 hassas terazi ele geçirirken, V.Y. ve bağlantılı olduğu toplam 8 örgüt üyesini kıskıvrak yakaladı. Malzemelere el konuldu. 8 şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.