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  3. Jandarmadan 'midye' operasyonu: 14 gözaltı

Jandarmadan 'midye' operasyonu: 14 gözaltı

Jandarmadan 'midye' operasyonu: 14 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 9 ton kaçak midye ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Orhangazi ilçesinin Gedelek Mahallesi'nde bulunan TIR ve 3 minibüse yapılan baskında, dokuz ton kaçak midye ele geçirdi. Ekipler baskın sırasında araçlarda bulunan Ö.A., Ö.K., E.K., M.S.K., B.K., A.A., E.Y., Ş.A., H.A., A.S., A.A., C.G., U.E. ve Ö.A.'yı gözaltına aldı. Karakolda ifadeleri alınan şüphelilere İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 1380 sayılı kanuna muhalefet suçundan toplam 22 Bin 890 lira ceza kesti. Şüphelilerden E.A.'nın yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Ö.A.'nın ise göçmen kaçakçılığı suçundan yakalama kararı olduğu tespit edildi. Diğer süpheliler savcılık tarafından serbest kalırken, Ö.A.'nın savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

(İHA) 

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