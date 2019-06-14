Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8914
  • 6,6407
  • 256.504
  • 90.893
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Hakkari Valisi İdris Akbıyık: Güvenlik güçlerimiz terör örgütüne büyük darbeler vuruyorlar. Bölge, tarihinin en huzurlu, en güvenli zamanını yaşıyor.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ''Güvenlik güçlerimiz terör örgütüne büyük darbeler vuruyorlar. Bölge, tarihinin en huzurlu, en güvenli zamanını yaşıyor." dedi. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hakkari Valiliği önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından tören sona erdi.

Törenin ardından Tuğgeneral Öztürk ve beraberindeki askerler Vali Akbıyık'a makamında ziyarette bulunarak çiçek takdim etti. Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü gururla, mutlulukla ve onurla kutladıklarını söyledi. Jandarmanın, ülkenin ve milletin huzuru ve güvenliği için fedakarca çalıştığını belirten Akbıyık, ''Cumhuriyetin kuruluşundan beri gerek kendi bölgesindeki asayişin, huzurun ve güvenliğin sağlanması gerekse terörle mücadele, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında büyük görevler yapıyorlar. Bütün jandarma teşkilatını tebrik ediyorum.'' dedi.

Hakkari'nin özel bir yer ve hassasiyetinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

''Burada mücadele daha azimli, daha gayretli devam ediyor. Son günlerde jandarmamız, polis teşkilatımızla, kara kuvvetleri, tümenimizle, tugayımızla çok güzel hizmetler yapıyorlar. Terör örgütüne büyük darbeler vuruyorlar. Bölge, tarihinin en huzurlu, en güvenli zamanını yaşıyor. Bundan dolayı başta jandarmamız olmak üzere tüm güvenlik güçlerini tebrik ediyorum." 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı
Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti boşanma öncesi mutlu görüntülendi
Ajda Pekkan'ın villası satılamayınca müzeye döndü
Demet Akalın: Kimse bana acıdan bahsetmesin
Maliye Gülşen’in peşinde

Valiye hakaret... Ve en net görüntüler ortaya çıktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ekolojik gül yağı Çin yolunda

Pençe Harekatı'nda imha edilen mağara sayısı 118'e çıktı