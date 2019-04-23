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  3. Jandarma'dan 23 Nisan'a özel klip

Jandarma'dan 23 Nisan'a özel klip

Jandarma'dan 23 Nisan'a özel klip

Jandarma Genel Komutanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video klip hazırlandı.

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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video klip yayımlandı.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından, "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun." başlığıyla yayımlanan klipte, çocuklara hitaben şu ifadeler yer aldı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan bu Cumhuriyet, bir gün sana emanet olacak çocuk. Sen o güne hazır oluncaya kadar biz hep senin yanında olacağız. Sen bu yolda, emin adımlarla geleceğe yürümeye korkmadan devam et. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu olsun."

(AA)

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