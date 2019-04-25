Jandarma 180 saatlik görüntüyü taradı, lüks rezidansta yakayı ele verdi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren özel bir şirkete ait para nakil aracından 1 milyon 350 bin TL alıp kaçan soyguncu İstanbul'daki bir rezidansta yakalandı. Hakkında 37 suç kaydı ile 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan soyguncuya yardım ve yataklık eden 1 kişi de saklandığı köyünde gözaltına alındı. İkili, adliyeye sevk edildi.

Soygun, 8 Nisan günü öğle saatlerinde, TEM Otoyolu'nun Velimeşe Mahallesi sınırlarında bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Firmalardan toplanan paraları zırhlı ve korumalı nakil aracıyla bankalara götüren güvenlik görevlileri E.A. ile F.Ö., firmanın parasını almak için dinlenme tesisine girdi.

Güvenlik görevlileri, iddiaya göre, içeri girip, çıktıklarında para nakil aracının kapısının açık olduğunu ve içindeki 1 milyon 350 bin TL'nin çalındığını fark etti.

Tekirdağ İl ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan incelemede, aracın kapısının zorlanmadan açıldığını belirledi. Soruşturma kapsamında F.O. ve E.A. ile güvenlik görevlisi E.C. ve bir süre önce işten ayrılan G.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ÖZEL EKİP 180 SAAT GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın ardından Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 2 uzmanın da görev aldığı özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, soyguncuların kaçma ihtimali bulunan güzergahları mercek altına aldı. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul'dan elde edilen güvenlik kameraları incelemeye alındı. 180 saat süren inceleme sonunda soygun olayında kullanılan lüks cip tespit edildi. Cipin, İstanbul'daki bir galeriden görevlinin el ve ayakları bağlanarak, çalındığı ortaya çıktı. Cipin, çok sayıda gasp olayında kullanıldığı da belirlendi.

REZİDANSTA 75 BİN LİRA İLE YAKALANDI

Elde edilen tüm delillerden, soygunu hakkında 37 suç kaydı ile 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan B.C.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. İz süren özel ekip, B.C.'yi İstanbul Avcılar'daki rezidans dairesine düzenlenen baskınla yakaladı. B.C. ile birlikte soygunda çalınan paranın 75 bin TL'si ele geçirildi. B.C.'ye yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Y.K. da Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Yağmurca Köyü'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(DHA)