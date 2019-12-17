İzmirli seri katilden mahkemede şaşırtan savunma!

İzmir’in Konak ilçesinde, Gülümser Bulut’un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin görülen davaya devam edildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gülümser Bulut’un yeğeni Yunus Kahraman ile kızı H.A. ve taraf avukatları katıldı.



1999 yılında Nilgün Kırlı’yı (33) öldürdüğü suçlamasıyla 15 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra afla tahliye edilen Yunus Kahraman, mahkeme heyetine, “Beni geçmişimle yargılamayın. Yoksa ben bu davada mağdur olurum. Bu benim masumiyetime zarar verir” dedi.



Kahraman, eşinin hamile olduğu gerekçesiyle tahliyesini de istedi. Bulut’un kızı H.A. ise “Benim bu cinayetle hiçbir ilgim yok” diye konuştu.



İddia makamı, Yunus Kahraman’ın tutukluluğunun devamını isterken H.A.’nın da yeniden tutuklanmasını talep etti.

Yunus Kahraman’ın tutukluluğunun devamına, H.A. hakkında talep edilen tutukluluk kararının reddine karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



İHA