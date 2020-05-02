Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0114
  • 7,7167
  • 383.512
  • 101110
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmirli işadamı paradan virüs kaptı

İzmirli işadamı paradan virüs kaptı

İzmirli işadamı paradan virüs kaptı

İzmirli işadamı Avinca'nın paradan kaptığı virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi iyileşen Avinca'nın yakınları iddiayı yalanladı, Prof. Dr. Özlü “Virüs para üzerinde 3 saate kadar canlı kalabiliyor” dedi.

İzmir’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren işadamı Süleyman Avinca, plazma tedavisine rağmen Kovid-19 nedeniyle

hayatını kaybetti. Avinca’nın virüsü paradan kaptığı iddia edildi. Ancak Avinca’nın yakınları “Nakit taşımazdı, kart kullanırdı” dedi. Avinca’nın ardından, filyasyon ekiplerinin devreye girmesiyle eşi Aynur Avinca’ya da test yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan eşi iyileşerek taburcu edildi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Virüs parada 3 saate kadar kalabiliyor. Paraya elledikten sonra elimizi ağza götürmek mümkün. Bu hareketle virüs kapılması ihtimali her daim var” dedi.


Ankara'daki bombalı saldırının faili olarak aranan terörist yakalandı

Ankara'daki bombalı saldırının faili olarak aranan terörist yakalandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyada basını, Türkiye'nin cömertliğinden övgüyle söz etti

Karantinada yapılan kötü saç kesimleri sosyal medyaya damgasını vurdu