İzmirli işadamı paradan virüs kaptı

İzmir’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren işadamı Süleyman Avinca, plazma tedavisine rağmen Kovid-19 nedeniyle

hayatını kaybetti. Avinca’nın virüsü paradan kaptığı iddia edildi. Ancak Avinca’nın yakınları “Nakit taşımazdı, kart kullanırdı” dedi. Avinca’nın ardından, filyasyon ekiplerinin devreye girmesiyle eşi Aynur Avinca’ya da test yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan eşi iyileşerek taburcu edildi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Virüs parada 3 saate kadar kalabiliyor. Paraya elledikten sonra elimizi ağza götürmek mümkün. Bu hareketle virüs kapılması ihtimali her daim var” dedi.