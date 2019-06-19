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  3. İzmir'deki operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'deki operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'deki operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığı yapan 14 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Sivil araçlarla devriye görevi yapan Urla Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuşçular ve Demircili mahalleleri arasında seyreden lüks minibüsü takibe aldı. 

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen hareket eden minibüs, bir süre sonra yol kenarındaki çitlere çarparak durdu. Minibüsü terk edip kaçmaya çalışan sürücü M.K. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 Orta Afrika uyruklu düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Daha önce uyuşturucu tesirinde araç kullandığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla ehliyetine el konduğu belirlenen sürücünün jandarmadaki ifadesinde, Basmane semtinden Urla sahiline götürmek üzere düzensiz göçmenlerle 500 lira karşılığında anlaşma yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

AA

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