Kuyumcu soyguncuları adliyeye sevk edildi: Akraba çıktılar

ATAKAN ŞEN

24 Aralık Salı günü İzmir’in Buca ilçesi Gediz Mahallesi 682 Sokak’taki bir kuyumcuya giren biri kadın maskeli 3 kişi, tabancayla ateş ederek kuyumcu Ufuk Atçı’yı omzundan yaraladı. Çevrede bir iş yeri olan, kuyumcunun akrabası Filiz Taş da ayağından vuruldu.

Şüpheliler olay yerinden yaklaşık bir kilo altınla kaçarken, yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalarda soygun olayını gerçekleştiren R.A., B.A., H.A., ve H.A.’yı tespit ederken, olaydan 24 saat geçmeden soygunda çaldıkları altınlarla birlikte yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın 4 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin akraba olduğu, daha önce bir suç kayıtlarının olmadığı, paraları olmadığı için soygun yapmaya karar verdikleri öğrenildi.

AYNI KUYUMCUYA DAHA ÖNCE DE SOYGUN GİRİŞİMİ OLMUŞ

Öte yandan, aynı kuyumcunun geçtiğimiz temmuz ayında da soyulma teşebbüsü geçirdiği ortaya çıktı. Ufuk Atçı’nın kardeşi İlhan Atçı, kuyumcudayken daha önce tanıdığı, kuyumcuya gelip giden şahıs tarafından bıçaklanmış, şüpheli şahıs panik yaparak soygunu gerçekleştiremeden kaçmıştı.