Kuyumcu soyguncuları adliyeye sevk edildi: Akraba çıktılar
İzmir’in Buca ilçesinde, bir kuyumcuya girerek silahlı soygun yapan, iki kişiyi yaralayan ve yaklaşık bir kilo altınla kaçtıktan sonra yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, akraba olduğu, herhangi bir suç kaydı olmadığı, paraları olmadığı için soygun girişimde bulunduğu ileri sürüldü.
ATAKAN ŞEN
24 Aralık Salı günü İzmir’in Buca ilçesi Gediz Mahallesi 682 Sokak’taki bir kuyumcuya giren biri kadın maskeli 3 kişi, tabancayla ateş ederek kuyumcu Ufuk Atçı’yı omzundan yaraladı. Çevrede bir iş yeri olan, kuyumcunun akrabası Filiz Taş da ayağından vuruldu.
Şüpheliler olay yerinden yaklaşık bir kilo altınla kaçarken, yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalarda soygun olayını gerçekleştiren R.A., B.A., H.A., ve H.A.’yı tespit ederken, olaydan 24 saat geçmeden soygunda çaldıkları altınlarla birlikte yakaladı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın 4 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin akraba olduğu, daha önce bir suç kayıtlarının olmadığı, paraları olmadığı için soygun yapmaya karar verdikleri öğrenildi.
AYNI KUYUMCUYA DAHA ÖNCE DE SOYGUN GİRİŞİMİ OLMUŞ
Öte yandan, aynı kuyumcunun geçtiğimiz temmuz ayında da soyulma teşebbüsü geçirdiği ortaya çıktı. Ufuk Atçı’nın kardeşi İlhan Atçı, kuyumcudayken daha önce tanıdığı, kuyumcuya gelip giden şahıs tarafından bıçaklanmış, şüpheli şahıs panik yaparak soygunu gerçekleştiremeden kaçmıştı.