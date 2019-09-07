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  3. İzmir'deki korkunç cinayetle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı!

İzmir'deki korkunç cinayetle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı!

İzmir'deki korkunç cinayetle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız'ın tabancayla vurup öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Özlem Sarıyıldız'a yapılan otopside sırtından üç kurşunla vurulduğu tespit edildi. Özlem Sarıyıldız, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Sarıyıldız arasında oturdukları apartmanın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıyıldız, yanındaki tabancayı çıkarıp eşini sırtından 3 kurşunla vurdu. Sarıyıldız ardından aynı silahla kendi göğsüne ateş etti.

Çift, kanlar içinde yere yığılırken çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıyıldız çiftinin yaşamlarının yitirdiği belirlendi. Çiftin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı

Özlem Sarıyıldız'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kadının tartışma sırasında önden yürüdüğü ve Erdoğan Sarıyıldız'ın tabancasını çıkarıp ona arkadan ateş ettiği anlaşıldı. Özlem Sarıyıldız'ın sırtından giren 3 kurşunun göğsünden çıktığı belirlenirken, olay yerinde patlamamış bir de mermi bulundu.

DHA

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