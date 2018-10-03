İzmir'deki FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in talimatıyla, İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından örgütün kriptolu haberleşme uygulaması 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasında suç faaliyeti yürüttükleri anlaşılan 10 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapılırken, aramalar da yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

(İHA)