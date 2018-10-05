İzmir’de terör örgütü PKK operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı

Korsan eylem gerçekleştiren 25 şüpheliden 21'i MİT ve polisin ortak operasyonu ile yakalandı. Kapı çalınınca evdeki delilleri yok etmeye çalışan şüpheliler özel harekat polisinin kapıyı kırıp içeri girmesi ile suç üstü yakalandı.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkez ve Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi'nde PKK/KCK terör örgütü adına korsan eylem gerçekleştiren 25 şüpheliyi tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararlarına istinaden Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteği ile sabah 25 örgüt mensubunun adresine eş zamanlı olarak operasyo yapıldı. 21 süpheli gözaltına alındı. Operasyon esnasında bazı şüphelilerin ikamet kapıları görevliler tarafından çalınmış ancak evde bulunan suç delillerinin saklaması amacıyla kapıların açılmadığı anlaşılması üzerine özel harekat polisi tarafından kapılar kırılarak içeri girilirken şüpheliler etkisiz hale getirilerek suç aletlerine el konuldu. Evlerde yapılan aramalarda hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait fişek, terör örgütüne ait bayrak ve flamalar, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

MUAMMER BAŞKAN/ EGE TürkMedya TEMSİLCİSİ