Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6727
  • 6,4107
  • 253.646
  • 99.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmir'de FETÖ operasyonu: 28'i muvazzaf 42 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 28'i muvazzaf 42 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 28'i muvazzaf 42 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28'i muvazzaf 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 28'i muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci olmak üzere 42 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da operasyon başlattı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
<p><span style='color: rgb(13, 13, 13); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; whi

TOKİ´den 50 Bin Konutluk Dev Müjde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı

Survivor 2019'un şampiyonu kim oldu? İşte 2019 Survivor'ı kazanan isim