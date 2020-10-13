İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi gören 3 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece, İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

DHA'da yer alan habere göre Kentin birçok ilçesinde sahte içki kullandıkları öne sürülen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı gibi şikayetleri görülünce hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Urla Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Orhan Korkmaz (72), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Suat Yeşilyurt (48) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi süren Ahmet Karayiğit (58), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Böylece, İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

MERSİN'DE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir ve Kırıkkale’den sonra bu kez Mersin’de sahte içkiden zehirlenen 13 kişiden 5’i canından oldu

5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesinde düzenlediği operasyonda, etil alkolün dağıtılmasında kilit isim olduğu belirtilen H.G.'yi gözaltına aldı. H.G.'ye ait depo ve aracında yapılan aramalarda ise 5 ton etil alkol ele geçirildi.

3 ŞEHRE DAHA SIÇRADI

Sahte içki faciası Muğla’ya da sıçradı. Bodrum İlçesi’nde 74 ve 66 yaşlarındaki iki kişi hayatını kaybetti. İstanbul ve Aydın Nazilli’de de 1’er kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylece son bir haftada Kırıkkale’nin de aralarında bulunduğu 6 şehirde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 35’ye ulaştı.