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  3. İzmir'de sağanak etkili oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de sağanak etkili oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de sağanak etkili oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanak nedeniyle Karabağlar ilçesindeki Polis Merkezi ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar su birikintisinde mahsur kaldı .

Kentte gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Şiddetli sağanak sonucu Karabağlar Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'ni su bastı. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar polisler, merkezdeki suyu kendi imkanlarıyla boşalttı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ve evler de sular altında kaldı. Kent sakinleri kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Kentteki sağanak nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

(AA)

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