İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya finansman ve eleman temin ettikleri, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ile Menemen, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise terör örgütü tarafından şüphelilere gönderilen talimatlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
AA