İzmir'de peş peşe sır cinayetler! Polis her yerde arıyor

Cinayetlerin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheliyi, Torbalı ilçesinde Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

OLAY

Torbalı’da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park, saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan sitedeki evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği belirsiz kişinin tabanca ile Dr. Park’a ateş açıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dr. Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

20 DAKİKA SONRA BAŞKA DOKTORUN EŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park’ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken, 20 dakika sonra Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 sokakta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal’in eşi, 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal’in, evlerine gelen silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. İddiaya göre kapıyı çalarak içeri giren silahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal’i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal’i ise silah zoruyla rehin alan saldırgan, yakındaki bir bankasının ATM’sine götürdü. Burada, 1500 lira nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal’i serbest bırakıp kaçtı.

Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini gördü.

Polis, yaklaşık 700 metre mesafede işlenen 2 cinayeti aynı kişinin işlediği üzerinde durarak, soruşturmayı bu yönde genişletti.

POLİSLE ÇATIŞTI: 1 POLİS AĞIR YARALI

Hatice Gülcemal’i evinde öldürüp, rehin aldığı doktor eşi Harun Gülcemal’den de silah zoruyla ATM’den para çektirdikten sonra kaçan cinayet zanlısının, saat 00.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yazıbaşı İzmir Caddesi üzerindeki bir otele gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören zanlı, otelin birinci katından, aşağıda bulunan markete indi. Zanlı ile polis ekipleri arasında burada çatışma çıktı. Çatışmada başından vurulan polis memuru Y.K. (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı. Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan, kaçarak izini kaybettirdi.

Ağır yaralı polis memuru ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

POLİSLE ÇATIŞTI: 1 POLİS AĞIR YARALI

Hatice Gülcemal’i evinde öldürüp, rehin aldığı doktor eşi Harun Gülcemal’den de silah zoruyla ATM’den para çektirdikten sonra kaçan cinayet zanlısının, saat 00.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yazıbaşı İzmir Caddesi üzerindeki bir otele gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören zanlı, otelin birinci katından, aşağıda bulunan markete indi. Zanlı ile polis ekipleri arasında burada çatışma çıktı. Çatışmada başından vurulan polis memuru Y.K. (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı. Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan, kaçarak izini kaybettirdi.

Ağır yaralı polis memuru ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

"SOĞUKKANLI VE SAKİN BİRİYDİ"

İzmir'de Torbalı İlçesi Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı ardından olay yeri civarında karşılaştığı ve tehditle evine girdiği bir doktorun eşini öldürülen zanlının polisle çatıştığı markette çalışan görgü tanıklarından Ömer Yıldız, şüphelinin oldukça soğuk kanlı göründüğünü söyledi.

Zanlının cinayetleri işledikten sonra girdiği markette çalışan Ömer Yıldız (18), AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüphelinin saat 00.20 sıralarında çalıştığı markete geldiğini, alışveriş yapıp ayrıldığını belirtti.

Şüphelinin yaklaşık 15 dakika sonra yeniden markete geldiğini ve gezindiğini aktaran Yıldız, "Alışveriş yaptı ama dışarı çıkmadı. Bana 'Dışarıda düşmanlarım var. Buradan çıkmama yardım et' dedi. 'Ben de kaçacak yer yok tek çıkış var. Neden kaçıyorsun?' dedim. 'Düşmanlarım var beni öldürecek' dedi. O anda içeriye polisler girdi. 'Dur' ihtarında bulundular ama şahıs durmadı. Hemen silahına sarıldı. Polise silahını yönetti. Polis de silahını çıkardı. O an ben de orada, köşede eğilmiş bekliyordum. Polis bana 'çık dışarı' dedi. Ben de dışarı çıktım." dedi.

Yıldız, otele doğru gittikten 5 dakika sonra 3-4 el silah sesi duyduğunu, çalıştığı markete tekrar geldiğinde cam kırıkları ve boş silah mermileri gördüğünü anlattı.

Olay yeri ekiplerinin hemen geldiğini dile getiren Yıldız, "Şahsın kuşkulu bir hareketi yoktu. Çok soğukkanlı ve sakin biriydi. Kendini hiçbir şekilde fark ettirmiyordu. Ben o anlarda şoka girdim, korktum, İlk defa hayatımda silah görmüştüm." şeklinde konuştu.

Öte yandan Park ve Gülcemal'in cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralanan polis memuru Yaşar K'nın Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalamak bölgedeki geniş çaplı araştırması devam ediyor.

(DHA)