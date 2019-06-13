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13 Haziran 2019 Perşembe 16:28 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:23

İzmir'de zeytinlik alanda başlayan yangın 2 eve sıçradı

İzmir'de zeytinlik alanda başlayan yangın 2 eve sıçradı

İzmir Balçova'da zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yagın çıktı. Yakındaki iki eve de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İzmir'in Balçova ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ardından ve iki eve sıçrayan çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 

Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye görevlileri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ve 1 helikopter ile 6 arazöz sevk edildi.

YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI

Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yakındaki iki eve sıçradı. Evlerden birinde bulunan yaşlı bir kadın ise itfaiye ekiplerince balkona uzatılan sepetli merdiven yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Askeri lojmanların da bulunduğu bölgedeki yangının diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

DHA

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