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  3. İzmir'de kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 1 ton uyuşturucu çıktı

İzmir'de kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 1 ton uyuşturucu çıktı

İzmir'de kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 1 ton uyuşturucu çıktı

İzmir'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli durumdaki 35 KZ 245 plakalı minibüsü takibe aldı. Güzelbahçe ilçesinde minibüsün geçeceği güzergahlar kapatıldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan minibüs sürücüsü aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Sürücü kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada yaklaşık 1 ton olduğu belirtilen paketlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan minibüsün sürücüsü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

(AA)

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