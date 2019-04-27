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  3. İzmir'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

İzmir'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

İzmir'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Buca ilçesinde, henüz plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, refüjü  aşıp devrildikten sonra yolun karşı şeridine geçip başka bir hafif ticari araçla  çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk, biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 JN 734 plakalı hafif  ticari araç, Kaynaklar Mezarlığı mevkisinde, refüjü aşıp devrildikten sonra yolun  karşı şeridine geçerek seyir halindeki 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araçla  çarpıştı.

Kazada, 35 JN 734 plakalı hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk, biri bebek  7 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan diğer aracın sürücüsü Buca Seyfi Demirsoy  Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

(İHA-DHA-AA)
 

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