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  • İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük: 3 kişi enkaz altında
15 Eylül 2020 Salı 00:28 | Son Güncelleme:

İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük: 3 kişi enkaz altında

İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük: 3 kişi enkaz altında
AA

İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Havaalanı yakınında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. 5 kişinin göçük altında kaldığı, 2 kişinin kurtarıldığı, 3 kişi için arama çalışmaları sürdüğü belirtildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyudaki gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye başvurdu, kuyuda olduğu belirtilen 3 kişi için de kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesindeki 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren 5 kişiden 2'si kuyudaki gazdan zehirlendi.

Fenalaşmaları üzerine kuyudan çıkan 2 kişi, Selçuk Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanedeki 2 kişinin kuyuda 3 kişinin daha olduğunu ifade etmesi üzerine bölgeye AKS ekipleri sevk edildi. Kuyudakilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

<p class='MsoNormal'>Haber/Kurgu: Ezgi Aşık (ezgi.asik@turkmedya.com.tr)</p>

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