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  3. İzmir'de feci kaza: 1 kişi öldü

İzmir'de feci kaza: 1 kişi öldü

İzmir'de feci kaza: 1 kişi öldü

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İzmir çevre yolu Gaziemir yönünden Buca istikametinde giden Haldun Aydoğdu (24) yönetimindeki 35 NL 135 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

Yoldan geçen araç sürücülerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydoğdu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(AA)


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