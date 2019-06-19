Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8525
  • 6,5522
  • 252.708
  • 94.449
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmir'de eylem hazırlığındaydılar! 12 PKK şüphelisi yakalandı

İzmir'de eylem hazırlığındaydılar! 12 PKK şüphelisi yakalandı

İzmir'de eylem hazırlığındaydılar! 12 PKK şüphelisi yakalandı

İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda kentte bombalı ve molotoflu eylem hazırlığında olan 12 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütüne finansman sağlayan, kırsal bölgelere eleman temin eden, örgüt elebaşı için açlık grevinde bulunan, örgüt mensuplarının ailelerine maddi olanaklar sağlayan ve kent merkezi ile ilçelerde terör örgütünün illegal yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) adına illegal faaliyet yürüten mensuplarının molotoflu ve bombalı eylem hazırlığında olan kişiler oldukları belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem
Genç yıldızlar aynı dizide 
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
<p>Kuzey Ege´nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bozcaada, kuzey ve güney cephelerin

Bozcaada Bin Yıllık Siluetine Yeniden Kavuşuyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Havalimanı'nda pasaporttan 18 saniyede geçiş hazırlığı

THY’nin rüya uçağının ilk görüntüleri ortaya çıktı