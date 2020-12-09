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09 Aralık 2020 Çarşamba 21:35 | Son Güncelleme:

İzmir'de eski eş dehşeti: İş yerinde öldürdü

İzmir'de eski eş dehşeti: İş yerinde öldürdü
DHA

İzmir'de bir pastanede çalışan Fulya Öztürk, çalıştığı iş yerine gelen eski eşi Hasan Ozan Baştosun tarafından çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak öldürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir pastanede çalışan Fulya Öztürk, eski eşi Hasan Ozan Baştosun tarafından çıkan tartışmada iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki pastanede meydana geldi. Pastanede çalışan Fulya Öztürk'ün yanına boşandığı eşi Hasan Ozan Baştosun geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Hasan Ozan Baştosun tabancayla, Fulya Öztürk'e ateş etti. Öztürk vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Baştosun ise eski eşinin aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Hasan Ozan Baştosun ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

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