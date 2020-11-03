İzmir'de en acı veda: Babaanne ile 4 torununun tabutu yan yana taşındı

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazında hayatını kaybeden 60 yaşındaki Arife Yücel ile torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda Yücel için cenaze törenleri düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen cenaze törenine acılı aile üyelerinin yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, her ikisi de 2 çocuğunu kaybeden anneler Nilay Yücel ve Emine Yücel'e başsağlığı diledi. Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, "Yavrularım beni bırakıp gitmeyin" diyerek, gözyaşı döktü.

Babaanne ile 4 torunu, edilen duaların ve helallik alınmasının ardından merkeze bağlı Kuşsaray köyünde toprağa verildi.