  • $8,4327
  • 9,8182
  • 512.469
  • 1133.59
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • İzmir'de deprem operasyonu: Müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltında
02 Kasım 2020 Pazartesi 17:18 | Son Güncelleme:

İzmir'de deprem operasyonu: Müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltında

İzmir'de deprem operasyonu: Müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltında

İzmir'de deprem operasyonu... Depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

İzmir'de deprem operasyonu... Depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

DHA'da yer alan haberde depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

Soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

Depremzedelere hangi yardımlar yapılacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 244 metreye ulaşıldı

3 yaşındaki Elif, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak çıkarıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.