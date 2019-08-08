İzmir'de deprem mi oldu? Kandilli İzmir deprem açıklaması..

İzmir'de deprem mi oldu? vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırımaya başladı. Sosyal paylaşım platformu Twitter'da İzmir'de deprem olduğuna dair tweetler atılmaya başladı.afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Seferihisar'da saat 11.15'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,08 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Öte yandan, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 07.39'da da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.