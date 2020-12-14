  • $7,8713
  • 9,5649
  • 464.032
  • 1370.7
14 Aralık 2020 Pazartesi 08:28 | Son Güncelleme:

İzmir'de deniz taştı

İzmir'de deniz taştı
AA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 gündür devam eden sağan yağışlar sebebiyle deniz taştı. Çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 gündür devam eden sağan yağışlar sebebiyle deniz taştı. Çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.

AA'nın haberine göre kentte 4 gündür aralıklarla devam eden ve bu gece etkisini iyice artıran yağmurun ardından Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı.

Sahil bandındaki sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, sitelerin otoparkında ve yol kenarında park halindeki araçlar da su içerisinde kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı.

Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

<p>İstanbul Şişli'de Tuğba Erçakar kız arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B

Sosyal medyadan yardım çığlıkları attı: Sesimi duyurmak istiyorum

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! İşte yasaktan sonra ilk kareler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.