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  • İzmir'de deniz taştı: Selde kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14 Aralık 2020 Pazartesi 08:28 | Son Güncelleme:

İzmir'de deniz taştı: Selde kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de deniz taştı: Selde kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
AA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 gündür devam eden sağan yağışlar sebebiyle deniz taştı. Çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı. Menderes ilçesinde hafif ticari araç sele kapılırken araçta bulunan iki kişi kaybolmuştu. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 gündür devam eden sağan yağışlar sebebiyle deniz taştı. Çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı. Menderes ilçesinde hafif ticari araç sele kapılırken araçta bulunan iki kişi kaybolmuştu. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

AA'nın haberine göre kentte 4 gündür aralıklarla devam eden ve bu gece etkisini iyice artıran yağmurun ardından Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı.

Sahil bandındaki sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, sitelerin otoparkında ve yol kenarında park halindeki araçlar da su içerisinde kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı.

Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

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