Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9505
  • 6,6712
  • 289.255
  • 114754
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik yaptığı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

MUAMMER BAŞKAN / TÜRKMEDYA EGE TEMSİLCİSİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmirde terör örgütü DEAŞ ile irtibatli olan şüphelileri tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararnın ardından harekete geçen polis ekipleri kent merkezi ile Torbalı ve Tire ilçelerinde yapılan operasyonda 1'i Lübnan (aynı zamanda Almanya vatandaşı) 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli yakaladı. 

Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, tahkikatın çok yönlü olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.


'Bana hediye almaya paranız yetmez'
Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi
Çukur dizisine sürpriz isim! Görenler şaştı kaldı
'Bu sene benim nirvanam oldu'
<p>İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cema

Balon Balığı Dişleri O Sektöre Umut Işığı Olacak!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazananların hayatı altüst oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları