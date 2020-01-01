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  3. İzmir'de büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu

İzmir'de büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu

İzmir'de büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan çeyrek biletlerden birinin satıldığı İzmir'de de talihli merak konusu oldu.

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

İzmir'deki talihliye bileti satan Vedat Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biletinin kendi bayisinden satılmasına çok sevindiğini söyledi. 

Bileti kime sattığını bilmediğini ancak ağırlık olarak Konak, Balçova ve Narlıdere bölgesinde satış yaptığını aktaran Yiğit, "Buradaki vatandaşlara da satmış olabilirim. Çıkan talihlinin iyi günlerde harcamasını isterim. Parasını güzel değerlendirmesini isterim." dedi.

Talihliyle karşılaşmak istediğini de dile getiren Yiğit, "Arkadaşlarımdan biri son 1 rakamla kaçırdığını söyledi. Oradan anladım benim bayiden büyük ikramiye satıldığını. Bir numara ile kaçıran da geldi. Mutlu oldum. Senelerdir bu işin peşin koşuyoruz." diye konuştu. 

(AA)


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