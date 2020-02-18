İzmir'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü saat 10.32’de, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu fark etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot içerisindeki 33 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)