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  • İzmir Valisi Köşger açıkladı: Depremzedelere yardım miktarı 10 milyonu geçti
05 Kasım 2020 Perşembe 13:45 | Son Güncelleme:

İzmir Valisi Köşger açıkladı: Depremzedelere yardım miktarı 10 milyonu geçti

İzmir Valisi Köşger açıkladı: Depremzedelere yardım miktarı 10 milyonu geçti
AA

İzmir Valisi Yavuz Köşger, İzmir'deki depremzedelere yardımların devam ettiğini belirterek, toplam yardım miktarının 10 milyon 836 bin 200 liraya ulaştığını söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim'deki depremden zarar görenlere yapılan yardım tutarının 10 milyon 836 bin 200 liraya ulaştığını bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Depremzedelere yardımlarımız devam ediyor." ifadesine yer vererek, şu ana kadar yapılan yardımların tablosunu paylaştı.

Tabloda, 398 yıkık ya da ağırlı hasarlı hane ve iş yeri için, kiracı ve mülk sahiplerine toplam 4 milyon 96 bin 200 lira yardım yapıldığı belirtiliyor.

Ayrıca, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfınca, depremde hayatını kaybeden 114 kişiden yakınlarına ulaşılan 27'si için toplam 260 bin lira, evi yıkılan veya eşyasını alamayan 230 kişiye de 6 milyon 480 bin liralık yardım yapıldığı kaydediliyor.

Bu rakamlarla, toplam yardım miktarının 10 milyon 836 bin 200 liraya ulaştığı da tabloda yer alıyor.

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