Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 25 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 19 kişi çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen 22'si muvazzaf 36 zanlı hakkında yakalama kararı verilmişti.

36 asker şüpheliden 35'i gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise yakalanamamıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Gündeş 6 yıl sonra geri dönüyor!
0 beden tarihe mi karışıyor
Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Fulya Zenginler'den flaş karar!
Hande Erçel en büyük hayalini açıkladı!
Arda Turan ile Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda için tatil alışverişi yaptı!
<p>Kırklareli´ndeki Türkiye´nin ve Avrupa´nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük lon

Avrupa´nın En Büyük Longoz Ormanları Kırklareli´nde!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

Suriye'de rejim mevzileri ateş altına alındı