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04 Kasım 2020 Çarşamba 07:49 | Son Güncelleme:

İzmir depreminde 102 saat sonra kedi mucizesi

İzmir depreminde 102 saat sonra kedi mucizesi
DHA

Rızabey Apartmanı'nda 102 saat sonra bir kedi canlı olarak çıkarıldı.

İzmir’de, depremden 102 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazında bir kedi yaralı olarak çıkarıldı.

İzmir’de Seferihisar ilçesi açıklarında Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen çalışmalarda bir can dostu kurtarıldı. Binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 102 saat sonra ekipler bir kediyi kurtardı. Enkazdan yaralı olarak çıkartılan ve oldukça tedirgin olduğu gözlenen kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Enkazda çalışmalar sürdürülüyor.

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