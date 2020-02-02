İzmir' de Corona virüsü alarmında yeni gelişme! 2 Tayland vatandaşı taburcu edildi

Bugün akşam saatlerinde 2 Tayland vatandaşı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne öksürük ve ateş şikayetiyle başvurdu. Hastane yetkilileri, coronavirüs, endişesi nedeniyle hastanenin Acil Servisini boşalttı. Hastanede tedbir amaçlı maske dağıtıldı. 2 Tayland vatandaşı, alınan önlemlerin ardından tedaviye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan hastane yetkilileri, yapılan çalışmalar neticesinde 2 Tayland vatandaşına gribal enfeksiyona bağlı rahatsız görüldüğünü ve taburcu edileceklerini bildirdi. Bu açıklamanın ardından hastanede alınan önlemler kaldırıldı.

(AA)