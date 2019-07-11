'İzlenecek Bi Şey Değil'de örnek davranış

Türkiye'nin en alem radyosu Alem FM'de "İZLENECEK Bİ ŞEY DEĞİL" programının sunucusu Fatih Yıldırım, kendisini dinlemek için her gün işe arabayla gittiğini ve bunun için aylık 200 TL mazot parası harcadığını söyleyen dinleyicisi Bekir Dura'dan banka bilgilerini istedi. Bunun üzerine Yıldırım, yayında da söz verdiği üzere dinleyicisi Dura'ya 200 TL mazot parası gönderdi.

MAZOT ÖDEMESİNİ BAĞIŞLADI!

Alem FM'de Fatih Yıldırım'ın bu davranışı sonrası bir örnek davranışta dinleyicisi Bekir Dura'dan geldi. Dura, Yıldırım'ın kendisine göndermiş olduğu 200 TL mazot parasını "Türkiye Yardım Sevenler Derneği'ne" bağışlayarak bu jeste örnek bir karşılık verdi.