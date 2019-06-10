İzlanda basını skandal için ne dedi? İşte İzlanda basınının yorumu

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Konya’da ağırladığı Fransa’yı müthiş futboluyla 2-0 mağlup ederek Euro 2020 elemelerinde grup lideri oldu. Salı günü İzlanda ile karşılaşacak olan milli takımımız, Fransa galibiyetinin ardından İzlanda’ya uçtu. Reykjavik yakınlarındaki Keflavik Havalimanı’nda saatlerce bekletilen milli takıma büyük bir saygısızlık daha yapıldı.

İzlandalı bir kişi, basın mensuplarına açıklama yapan Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzattı. Bu kare sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken, sosyal medyanın Türk kullanıcıları ise yapılan bu terbiyesizliğin karşısında kenetlendi. Bu saygısızlığın failini bulmak için internetin altını üstüne getiren kullanıcılar, ulaşabildikleri bütün İzlandalı gazetecilere “Bu sen misin?” ve “Bu adamın kim olduğunu biliyor musun?” gibi sorular yöneltti.

YAPILAN YAZIŞMALARA RAĞMEN SUNULAN BAHANE: “KONYA’DAN UÇTUNUZ”

A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı bu tutum İzlanda basınında da yer aldı. İzlanda’nın köklü gazetelerinden Morgunbla?i?, konuyla ilgili olarak üç ayrı haber hazırladı. Pazar günü akşamında ilk haberini yayımlayan Morgunbla?i?, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duyduklarını yazdı. Haberde, bu sürecin yaşanmasına gerekçe olarak, “uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya’dan gerçekleştirilmiş olması” gösterildi.

Türkiye’den İzlanda’ya “durumu kınayan nota” verilirken, konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Sorunsuz geçiş için yazışmalar yapılmış olmasına rağmen bu sıkıntıların yaşandığı” bildirildi.

TÜRKLER İZLANDA İÇİN GELİYOR

Gece yarısından sonra ikinci haberini yayımlayan Morgunbla?i?, havaalanında yaşanan geciktirmeyle ilgili olarak basın mensuplarına açıklama yapan Emre Belözoğlu’na uzatılan tuvalet fırçası konu edildi. Fırçayı tutan kişinin kim olduğunun bilinmediği kaleme alınan haberde, Türk sosyal medya kullanıcılarının #TurksAreComingForIceland (Türkler İzlanda İçin Geliyor) etiketi altında yaşanan olaylara tepki gösterdikleri belirtildi.

GOOGLE TRANSLATE ÜZERİNDEN LAF DALAŞI

Morgunbla?i? gazetesinin internet sitesinde yayımlanan üçüncü haberde ise, İzlandalı ve Türk sosyal medya kullanıcılarının Google Translate üzerinden çeviri yaparak birbirlerine karşı sarf ettikleri sözlere yer verildi.

İzlanda Milli Futbol Takımının resmi Facebook hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımın altına yaklaşık olarak iki bin yorum yapıldığı bildirildi.

“KIZGIN TÜRKLER”

İzlanda’nın en yüksek tiraja sahip gazetelerinden olan Fréttabla?i? de konuyla ilgili bir haber yayımladı. Emre Belözoğlu’na uzatılan tuvalet fırçasına sinirlenenleri “kızgın Türkler” olarak nitelendiren haber sitesi, İzlandalı birçok gazetecinin hedef tahtasına oturtulduğunu yazdı.

Spor muhabiri Benedikt Grétarsson, fotbolti haber sitesinin kurucusu Magnús Már Einarsson ve basketbol yorumcusu Finnur Stefánsson’un hedef tahtasına koyulmasının “haksızlık” olduğunu yazan Fréttabla?i? gazetesi, aslında Türk sosyal medya kullanıcılarının öfkesinin “tuvalet fırçasını uzatan İzlandalıya yönelik” olduğunun farkında olduklarını kaleme aldı.