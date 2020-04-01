İzinsiz kampanyaya Bakanlık el koydu

Bakanlık, belediyelerin yardım kampanyası için 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince valilerden izin almaları gerektiğinin altını çizdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp ‘Ben yardım topluyorum’ derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun, salgın nedeniyle hazırlanan yardım kolisinin içeriğiyle, ücreti arasındaki farkı yaptığı açıklama ile doğruladı. Tepkiler üzerine ‘zorunlu’ açıklama yapan Ongun, fiyat farkının kolonya ve sabundan kaynaklandığını savundu.

MARKETTE 96, İBB’DE 150 TL

Kolinin market fiyatı şöyle: “1 litre Ayçiçek yağı: 8, 3 paket makarna: 8, 1 kilo mercimek: 7, 48’lik demlik poşet çay: 12, bisküvi helva ve gofret: 15 TL,1 kavanoz salça: 10, yarım kilo zeytin: 10, 1 kilo un: 5, tuz: 2 ve şeker: 5, toplamda 96 TL.”

