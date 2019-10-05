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İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Angay (40) ve arkadaşı tren hattına yakın bir noktada balık tutmaya geldi.

Aliağa yönünden Cumaovası istikametine gitmekte olan İZBAN bünyesinde işletilen tren, henüz belirlenemeyen nedenle Angay'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehmet Angay denize düştü. Yanında bulunan arkadaşı durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, deniz polisinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri Angay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Angay'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  (AA)

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