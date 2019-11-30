'İyilik Okulu' ile ağaç yaşken eğitiliyor

Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarının gençlere anlatıldığı projeyle ilgili Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, şunları söyledi: “Dünyada yoksulluk, açlık ve susuzluk çeken coğrafyalarda yaşananları anlatarak, genç yüreklerin bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz. Öğrencilerimize iyilik kumbarası ve iyilik günlüğü veriyoruz. Topladıkları bağışlarla mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorlar.”