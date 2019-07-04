İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

"Biraz evvel "Çuval meselesiyle ilgili bir hatırlatmada ve değerlendirmede bulunduldu" diyen Akbaşoğlu, "Geldiğimiz noktayı lütfen unutmayalım, geldiğimiz nokta şudur; Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Mehmetçiklerimizle hem teröristlerin hem de onların arkasında duran bütün emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik ve ay yıldızlı al bayrağımızı Cerablus'ta, Azez'de, Afrin'de dalgalandırıyoruz. Bunun unutulmamasını istirham ediyorum." dedi.

(AA)