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ayse.tunali@turkmedya.com.tr

İYİ Parti'li Buğra Kavuncu'ya FETÖ soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması başlattı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir programda Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu iddiasını dile getirmişti.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

TÖRENLERİ KANA BULAYACAKLARDI

Ankara'da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ’lı yakalandı. Gözaltına alınan DEAŞ’lı teröristlerin 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı planları yaptığı ortaya çıktı. Yakalanan teröristler arasında örgütün infazcısı da var.

Hollandalı ırkçı vekilin küstahlığı yargıya taşındı

ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Başkan Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden Hollanda ana muhalefet partisi lideri Geert Vildırs’ın yaptığı yanına kalmadı. Başkan Erdoğan'ın avukatları Vildırs hakkında " Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

KAR SOĞUĞU KAPIDA

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren yurdun batı kesimlerinde başlayacak ve 4 gün sürecek yağışların etkisiyle 10 dereceye kadar düşecek.

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağı uzatıldı

NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, 30 Ekim'de sona erecek olan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay süreyle uzatıldı.

SPOR GÜNDEMİ

Demba Ba’dan Fransız gazeteciye ders niteliğinde cevap

ENDİŞELENME MESAJI

Demba Ba, İstanbul’da oynanacak Başakşehir-PSG maçı öncesi Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikten dolayı endişelenen Fransız gazeteci Pierre Menes'e ders niteliğinde cevap verdi. Menes'e, “Endişelenme, Parisliler İstanbul'da güvende olacak” dedi.

Galatasaray'da dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı

TWEETTEN RAHATSIZ OLDU

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak arasında gerçekleştirilen dev zirveden ‘mutabakat' kararı çıktı. Terim yine kendisi aleyhine tweet atılmasından rahatsızlığını aktardı.

Erol Bulut'tan Trabzonspor maçını kazandıran devre arası konuşması

"HERKESE GÖSTERİN"

Erol Bulut'un Trabzonspor maçının devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Bulut’un," Çıkın ve Türkiye'nin en iyi takımı olduğunuzu ben dahil herkese gösterin" sözleri gidişatı değiştirdi.

Trabzonspor’da teknik direktörlüğe 3 aday

AVCI FAVORİ

Süper Lig'de yeni sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da Eddie Newton'la yollar ayrılıyor. Fırtına'da yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına başlarken üç isim öne çıkıyor: Şota Arveladze, Fatih Tekke ve Abdullah Avcı.

Galatasaray’dan Feghouli kararı

BU HAFTA DA YOK

'Belim ağrıyor' deyip BB. Erzurumspor maçında forma giymeyen Sofiane Feghouli iyileşse de bu hafta da ilk 11'de sahaya çıkamayacak.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Ahmet Kural'ın 1.5 yıl hapsi istendi

"TAKSİRLE YARALAMA"

İstanbul Üsküdar'da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural'a 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hadise uzun saçlarından vazgeçti

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Hadise imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısaltan şarkıcı yeni imajını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.

Burcu Esmersoy'a ev sahibinden büyük şok!

20 BİN TL ZAM

Burcu Esmersoy'un ev sahibi, artan emlak fiyatlarını gerekçe göstererek kirasına 20 bin TL'lik zam yaptı. Ünlü sunucu bu gelişme karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Çağla Şıkel korkunç tehdit sonrası ilk kez konuştu

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLADI"

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından “Seni ve çocuklarını bu gece öldüreceğim” yazılı bir mail ile tehdit edilen Çağla Şıkel, konuyla ilgili hukuki işlem başlattığını söyledi.

Neslihan Atagül'ün annesine benzerliği dikkat çekti!

GÜNDEM OLDU

Oyuncu Neslihan Atagül'ün annesine ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Anne-kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı.