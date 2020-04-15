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  3. İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül: 400'ü aşkın hastamızı taburcu ettik

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül: 400'ü aşkın hastamızı taburcu ettik

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül: 400'ü aşkın hastamızı taburcu ettik

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Pandemi Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanları, hastaların tedavisini büyük bir özveriyle sürdürüyor.

 İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, şu bilgileri verdi: “Hastanemizde günlük 300-400 civarında test yapılıyor. Hastanemize şu ana kadar 2 bin 300 dolayında hasta başvurmuş, bunların 670’i yatırılmış, yaklaşık 250’si ayaktan takip programına alınmıştır. Yatırılan hastaların şu ana kadar 400’den fazlası taburcu edilmiştir. Yatan hastalarımızın 30’u yoğun bakımda. Son hafta uygulanan başarılı tedavi sonucunda entübe hastalarımız, servislere ve evlerine taburcu edilmektedir.”


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