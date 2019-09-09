İTÜ'lü genci öldüren gaspçılar tutuklandı
İstanbul Beyoğlu’da önceki akşam İstiklal Caddesi’ndeki tramvay durağında bekleyen Halit Ayar, kendisinden para isteyen kişilerce bıçaklanarak öldürülmüştü.
Devrim TOSUNOĞLU
Soruşturma kapsamında yakalanan Emrah Y. ile Erhan K., mahkemece tutuklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Ayar için dün Emirgan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Aynı saldırıda yaralanan Halit Ayar’ın arkadaşı Sinan Nalçacı da tekerlekli sandalyeyle cenazeya katıldı.