İTÜ'lü genci öldüren gaspçılar tutuklandı

Devrim TOSUNOĞLU

Soruşturma kapsamında yakalanan Emrah Y. ile Erhan K., mahkemece tutuklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Ayar için dün Emirgan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Aynı saldırıda yaralanan Halit Ayar’ın arkadaşı Sinan Nalçacı da tekerlekli sandalyeyle cenazeya katıldı.

