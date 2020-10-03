İtibar cellatlarına sert tepki... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sistematik saldırı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı Twitter'dan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik itibar suikastına sert tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr Ali Erbaş hoca ile ilgili bir yalan haber üretilip sonra belli hesaplar üzerinden sistematik bir saldırı ve itibar suikasti başlatılıyor. Gerçek ortaya çıktığında ise sessizliğe bürünüyorlar. Çirkinliğin yeni şekillerine şahit oluyoruz. pic.twitter.com/KlWOXguzsf