03 Ekim 2020 Cumartesi 23:03 | Son Güncelleme:
İtibar cellatlarına sert tepki... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sistematik saldırı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik yalan haberlerle sistematik bir şekilde yapılan itibar suikastına sert tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı Twitter'dan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik itibar suikastına sert tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bir süredir Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr Ali Erbaş hoca ile ilgili bir yalan haber üretilip sonra belli hesaplar üzerinden sistematik bir saldırı ve itibar suikasti başlatılıyor. Gerçek ortaya çıktığında ise sessizliğe bürünüyorlar. Çirkinliğin yeni şekillerine şahit oluyoruz."
Bir süredir Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr Ali Erbaş hoca ile ilgili bir yalan haber üretilip sonra belli hesaplar üzerinden sistematik bir saldırı ve itibar suikasti başlatılıyor. Gerçek ortaya çıktığında ise sessizliğe bürünüyorlar. Çirkinliğin yeni şekillerine şahit oluyoruz. pic.twitter.com/KlWOXguzsf— Mahir Ünal ���� (@mahirunal) October 3, 2020