İtalya'dan Libya politikası itirafı: Türkiye gibi yapmalıyız

Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde bir basın toplantısı düzenleyen Salvini, dün Senato'da yapılan oylamayla dokunulmazlığını yitirmesi ve yargılanmasının önünün açılması dahil ulusal ve uluslararası konularda soruları yanıtladı.

MUHALEFET LİDERİNDEN LİBYA İTİRAFI

Salvini, Libya krizi konusunda mevcut İtalyan hükümetinin politikalarına karşı çıktı, hükümetin hem Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez al Sarrac hem de General Halife Hafter ile görüşmesini eleştirdi.

"BEN MEŞRU HÜKÜMETLE GÖRÜŞÜYORUM"

Eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, Libya'da halen meşru olarak tanınmış bir hükümetin bulunduğunu vurgulayarak, "Ben meşru olarak tanınan hükümetten muhataplarla konuşuyordum. O hükümetin İçişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Başbakanı ile görüşüyordum" dedi.

Salvini, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin geçen ay Roma'daki başbakanlık sarayında, hem Hafter hem de Sarrac ile görüşme girişiminde bulunmasını da "gerçeküstü" diye niteledi.

İTALYA HEM SARRAC İLE HEM DE HAFTER İLE GÖRÜŞÜYOR

İtalyan hükümeti, Libya'da siyasi çözüm için tüm taraflarla diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini savunuyor ve iki tarafla da görüşmelere devam ediyor. Son olarak dün Sarraj ile bir araya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun bugün de Hafter ile görüşmesi bekleniyor.